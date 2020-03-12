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Maç Özeti: CR Flamengo 3-0 Barcelona SC

Flamengo kendi evinde Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa ve Bruno Henrique'nin golleriyle Barcelona SC'yi 3-0 mağlup ediyor. Maracanã'da Flamengo'nun farklı kazandığı maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Flamengo kendi evinde Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa ve Bruno Henrique'nin golleriyle Barcelona SC'yi 3-0 mağlup ediyor. Maracanã'da Flamengo'nun farklı kazandığı maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Maç Özeti: CR Flamengo 3-0 Barcelona SC

Kaynak: Dugout

Etiketler : Gabriel Barbosa, Barcelona, Spor

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