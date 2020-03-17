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Maç Özeti: Espérance de Tunis 2 - 2 Raja Club Athletic

2019-20 CAF Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Raja Club Athletic, deplasmanda Espérance de Tunis ile 2-2 berabere kalıyor.

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
2019-20 CAF Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Raja Club Athletic, deplasmanda Espérance de Tunis ile 2-2 berabere kalıyor. Maç Özeti: Espérance de Tunis 2 - 2 Raja Club Athletic

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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