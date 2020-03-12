Maç Özeti: FC Nantes 3 - 3 Inter
1985-86 sezonunda UEFA kupası mücadelesinde Fransız takımı FC Nantes ile İtalyan devi Inter karşı karşıya geliyor. Nantes adına 8. dakikada gol perdesini açan Der Zakarian'a cevap Inter'li Altobelli'den geliyor. Nantes'in ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta Interi ikinci yarı bulduğu gollerle skoru eşitliyor.
12.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:00
1985-86 sezonunda UEFA kupası mücadelesinde Fransız takımı FC Nantes ile İtalyan devi Inter karşı karşıya geliyor. Nantes adına 8. dakikada gol perdesini açan Der Zakarian'a cevap Inter'li Altobelli'den geliyor. Nantes'in ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta Interi ikinci yarı bulduğu gollerle skoru eşitliyor.
Kaynak: Dugout
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