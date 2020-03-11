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Maç Özeti: Heerenveen 1-3 AFC Ajax

Hollanda Eredivisie ligi 25. haftasında AFC Ajax Abe Lenstra Stadion'da Heerenveen'in konuğu oldu. Dusan Tadic'in iki ve Quincy Promes'in bir golüyle deplasmanda maçı 3-1 kazanan ligdeki liderliğini korudu.

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Hollanda Eredivisie ligi 25. haftasında AFC Ajax Abe Lenstra Stadion'da Heerenveen 'in konuğu oldu. Dusan Tadic'in iki ve Quincy Promes'in bir golüyle deplasmanda maçı 3-1 kazanan ligdeki liderliğini korudu. Maç Özeti: Heerenveen 1-3 AFC Ajax

Kaynak: Dugout

Etiketler : Quincy Promes, Heerenveen, Hollanda, Ajax, Spor

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