Maç Özeti: Napoli 1-1 FC Barcelona
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli, İspanyol ekibi FC Barcelona ile eşleşti. San Paolo Stadyumu'nda Napoli'nin ev sahibi olduğu maç Dries Mertens ve Antonie Griezmann'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı. Maçın gol görüntülerini sizler için Dugout farkıyla hazırladık.
17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli , İspanyol ekibi FC Barcelona ile eşleşti. San Paolo Stadyumu'nda Napoli'nin ev sahibi olduğu maç Dries Mertens ve Antonie Griezmann 'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı. Maçın gol görüntülerini sizler için Dugout farkıyla hazırladık.
Kaynak: Dugout
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