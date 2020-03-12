Maç Özeti: Santos 1 x 0 Delfín
Santos FC, Delfin karşısında aldığı 1-0'lık skorla Copa Libertadores'te ikinci galibiyetine ulaşıyor. Santos adına galibiyet golünü atan isim Lucas Verissimo oluyor.
12.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:00
Santos FC, Delfin karşısında aldığı 1-0'lık skorla Copa Libertadores'te ikinci galibiyetine ulaşıyor. Santos adına galibiyet golünü atan isim Lucas Verissimo oluyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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