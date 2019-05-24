Maç sonrası çıkan arbede kamerada: 4 gözaltı Çıkan olaylarda 4 taraftar gözaltına alındı KOCAELİ - Ergene
Velimeşespor'un Nevşehir
Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF
2. Lig'e yükseldiği TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final maçı sonrası polis ve Nevşehirli taraftarlar arasında arbede çıktı. Yaşanan olayda 4 taraftar gözaltına alındı. TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli
Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibini 1-0 yenen Tekirdağ
temsilcisi Ergene Velimeşespor, TFF 2. Lig'e yükselirken Nevşehir Belediyesporlu taraftarlar ile polis arasında maç sonu arbede çıktı. Stadyum otopark alanında çıkan arbedede taraftarlardan bazıları yaralanırken 4 taraftar ise gözaltına alındı. Olaylar sonrası taraftarların yaralandığını öğrenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
, karakola giderek taraftarlar hakkında bilgi aldı. Sağlık kontrollerinin ardından karakola götürülen taraftarların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Nevşehir
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA