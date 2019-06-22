Anadolu Efes şampiyon oldu, Ergin Ataman oğlunu alıp gitti

Mücadelenin en dikkat çekici ismi ise Ergin Ataman oldu. Maç boyunca neredeyse hiç ayağa kalkmayan Ataman'ın şampiyonluk maçında bu kadar durgun olması kafalarda soru işareti yarattı.

YÖNETİMLE GERGİNLİK YAŞADI İDDİASI

Ataman'ın Galatasaray ve UltrAslan açıklamalarından dolayı yönetim ile sıkıntı yaşadığı ve bu sebepten dolayı durgun olduğu iddia edildi. Başka bir iddia da, Ataman'ın TBF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe taraftarına verdiği tribün cezasını ertelemesine yönelik bir protesto yaptığıydı.

Ataman şampiyonluğun gelmesiyle birlikte Obradovic'in elini sıkarak soyunma odası tüneline girdi. Bu olay Efes cephesinde soğuk duş etkisi yarattı. Ataman, sonradan parkeye girdi fakat pek sevinçli görülmedi.

Ergin Ataman, takımı sevinirken oğlunu alıp soyunma odasına doğru gitmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ataman'ın maç sonu röportaj talebini de reddettiği öğrenildi.

ALİ KOÇ TAKIMI TESELLİ ETTİ

Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'e dün deplasmanda 89-74 yenilmiş, seride 4-3 geriye düşerek şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptırmıştı.

Maçın bitmesinin ardından Anadolu Efesli oyuncular büyük bir sürpriz yaşarken, Fenerbahçeli sporcular üzüldü.

MORALİ ÇOK BOZULDU

Fenerbahçe Beko'nun, finalde Anadolu Efes'e yenilerek şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, sahaya inerek oyunculara destek oldu. Ali Koç'un da kaçan şampiyonluğun ardından moralinin bozuk olduğu gözlemlendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final final serisi 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e 89-74 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmanın ardından parkeye inerek takıma destek oldu.

Basketbolcularla konuşup moral vermeye çalışan Koç'un da üzgün olduğu olduğu dikkatlerden kaçmadı.