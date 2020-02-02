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Maç sonunda gerginlik yaşandı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup'ta Kilis Belediyespor-Gaziantep Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.

02.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:03Maç sonunda gerginlik yaşandı
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup'ta Belediyespor- Ankasspor, karşılaşması sonrası Ankassporu futbolcular, gerginlik çıkardılar.

Kilis Belediyespor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşma sonrası Gaziantep Ankassporlu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Kilis Belediyesporlu futbolcuların üzerine yürüdü. Araya Gaziantep Ankassporlu yöneticiler ile bazı sporcular girerek, gerginliği önlemeye çalıştı. Gaziantep Ankassporlu futbolcular, soyunma odasına giderken de gerginlik çıkarmaları üzerine polis devreye girerek olay çıkmasını engelledi. - KİLİS

Gaziantep, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

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