Maç Sonunda Malatyasporlu Kamara, Ndiaye'nin Üzerine Yürüdü

Ziraat Türkiye Kupası'nda TT Stadında oynanan Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçında zaman zaman tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın sonlarına doğru konuk ekibin yıldız oyuncusu Kamara, Ndiaye'nin hareketi ile yerde kaldı.
İKİ İSMİ ABDURRAHİM ALBAYRAK AYIRDI
90 dakikanın ardından diğer futbolcular tünele doğru yönelirken Kamara, Senegalli futbolcuyu bekledi. Fransız futbolcu, Ndiaye'nin üzerine yürüdü. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak araya girerek gerginliğin büyümesini ve olayın kavgaya dönüşmesini önledi.
(Skorer)
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