02 Nisan 2019, 22:56
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Maç Sonunda Malatyasporlu Kamara, Ndiaye'nin Üzerine Yürüdü

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından Kamara, Ndiaye'nin üzerine yürüdü. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda TT Stadında oynanan Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçında zaman zaman tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın sonlarına doğru konuk ekibin yıldız oyuncusu Kamara, Ndiaye'nin hareketi ile yerde kaldı.

İKİ İSMİ ABDURRAHİM ALBAYRAK AYIRDI

90 dakikanın ardından diğer futbolcular tünele doğru yönelirken Kamara, Senegalli futbolcuyu bekledi. Fransız futbolcu, Ndiaye'nin üzerine yürüdü. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak araya girerek gerginliğin büyümesini ve olayın kavgaya dönüşmesini önledi.

(Skorer)

Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (2)
HOCA İSTİFA: Fatih diagne yi aldır dı sonuç ortada.
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TİM0135: Ambrabattan sonra en büyük kazığı yedik Diagne yle sayenizde aptal yöneticiler,Ereni de itelemişti Kasımpaşa! Sırada Trezequet kazığı var Kasımpaşa dan bize, 7-8 de ordan sokarlar kesin!!!
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