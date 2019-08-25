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Maça emine bulut pankartıyla çıktılar

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, basketbol okulunda eğitim alan oyuncular, maç öncesi Kırıkkale'de 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için pankart açıp, kadına şiddete tepki gösterdi.

25.08.2019 16:10 Maça emine bulut pankartıyla çıktılar
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, basketbol okulunda eğitim alan oyuncular, maç öncesi Kırıkkale'de 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için pankart açıp, kadına şiddete tepki gösterdi.
Kırıkkale'de, boşandığı eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Nusaybin'daki minik basketbolcular maç öncesi sahaya pankartla çıktı. Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu bünyesindeki takım oyuncuları arasında yapılan hazırlık maçı öncesi kadına yönelik şiddete tepki göstererek, 'Anne lütfen ölme. Emine Bulut' pankartı açtı.
Galatasaray Nusaybin Basketbol Koordinatörü İzzettin Macit, kadına yönelik şiddettin son bulması gerektiğini ifade ederek, "Bugüne kadar çok kadın cinayetine gördük ama o ölüm anına ölmek istemeyişine şahit olmadık. Hiçbiri ölmek istemedi ama belki sesli duymamış olmak vicdanımızı bastırdı. Emine Bulut'un o çığlığı ile tüm öldürülen kadınların çığlığını duyduk. Biz de Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu olarak kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut pankartıyla çıktık. İnşallah bir daha böyle bir şey görmeyiz" dedi.



Emine Bulut, basketbol, Nusaybin, Güncel

Kaynak: DHA

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