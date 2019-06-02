Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor

Şampiyonlar Ligi Finali'nde YouTube'da erotik şakalar yapan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı. Birçok erotik içerikli videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaştı.

FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Daha önce paylaştığı cesur pozları 30 ile 70 bin arasında beğeni alan Wolanski'nin dün maçta yaptığı hareketten sonra fotoğrafına da beğeni yağdı. Genç kadının maçtaki davranışından önce paylaştığı mayolu fotoğrafı 536 bin, sahada çekilen fotoğrafı ise kısa sürede 998 bin beğeni aldı.

SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan Kinsey Wolanski'nin yaptığı paylaşımlardan sık sık Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Wolanski, birçok kere Nevşehir Kapadokya'ya gelerek bol bol fotoğraf çektirmiş.

İşte Kinsey Wolanski'nin sosyal medyaya damga vuran pozları...