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Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı

Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Macahel Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar kar keyfi yaşadıARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.

21.09.2019 17:25
Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı
Artvin'in Borçka ilçesindeki bin 860 rakımlı Macahel Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar kar keyfi yaşadı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.
Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kar altında yörede bulunan yaban mersini (likarpa) toplamayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, o anları da cep telefonları ile kaydetti.
Macahel'e mevsimin ilk karı yağdı

Artvin, Camili, Borçka, Güncel

Kaynak: İHA

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