Macar Kültür Merkezi'nin AB Fon Başvurusu

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich, başkonsolosluğa bağlı olan Macar Kültür Merkezi'nin kazandığı 550 bin avroluk Avrupa Birliği fon başvurusuyla ilgili anlaşmayı Ankara'da düzenlenen törenle imzaladı.Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının bu sene ilkbahar döneminde duyurduğu hibe programı, Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek olup Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen "AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog" adıyla biliniyor.Macar Kültür Merkezi liderliğinde sunulan projeyle Orta Avrupa kültürünün Türkiye'de ve Türk kültürünün de Orta Avrupa ülkelerinde tanıtılması amaçlanıyor.Seçmelerde Macar Kültür Merkezi tarafından hayata geçirilecek olan "Diversity In Unity: Intercultural Dialogue Through The Waves of Danube" adlı proje en iyi 4 başvuru arasında yer alarak, maksimum destek almasına karar verildi.Projenin başvuru sahibi Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Macar Kültür Merkezi, eş başvuru sahipleri ise İstanbul'da bulunan Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Kalem Ajansı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Etnomüzikoloji Bölümü.Programın gerçekleştirilmesinde İstanbul'da Orta Avrupa kültürünü temsil eden İstanbul Avusturya Kültür Ofisi ile Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi İstanbul Ofisi'nin rol alması amaçlanıyor.Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren diğer Macar Kültür Merkezleri'nin de rol alacağı etkinlik dizisi ilk baharda başlayarak, 1,5 sene boyunca devam edecek.Planlanan etkinlik ile Macaristan ve Orta Avrupa daha kapsamlı bir şekilde kendini Türkiye'de tanıtabilecek ve Türk kültürü de Orta Avrupa ülkelerinde sahneye çıkacak.Böylece Tuna bölgesinde bulunan Macar Kültür Merkezleri için katılım imkanları ve finansal kaynaklar da sağlanırken, yerli Türk Macar iş birlikleri de güçlendirilecek.Ayrıca Brüksel Macar Kültür Merkezi'nin yardımı ile projenin ana hedefleri de Avrupa Birliği'nin merkezinde tanıtılacak.