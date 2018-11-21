Macar Sanatçı Bela Szakcsi 25 Kasım'da Konser Verecek

Macar caz piyanisti ve besteci Bela Szakcsi Lakatos, Türk caz müzisyenleriyle aynı sahneyi paylaşacak. Türkiye
ve Macaristan
arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla Gül Baba
Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen konser, 25 Kasım'da Salon İKSV'de gerçekleşecek. Sanatçıya konserde Ferit Odman, Tolga Bilgin, Engin Recepoğulları ve Ozan Musluoğlu eşlik edecek.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı
tarafından da desteklenen konser, Türk ve Macar caz geleneğinin modern yansımalarını dinleme imkanı sunacak.
Çocuk yaşta piyanoyla tanışan ve Macar caz tarihinde füzyon cazın popülerleşmesinde büyük payı olan Szakcsi, 1970'te Montreux Caz Festivali'nde ikincilik ödülünün yanı sıra Ferenc Liszt ve Kossuth ödüllerinin de sahibi oldu. Avrupa
, Kuzey Amerika
ve Asya
'da birçok prestijli mekan ve festivalde sahne alan sanatçı, müzikaller, operalar ve baleler için yaptığı bestelerle de tanınıyor.
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:48