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Macaristan: AB-Türkiye sığınmacı mutabakatı ya güncellenmeli ya da yenisi imzalanmalı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı sığınmacı mutabakatını güncellemesi ya da yenisini imzalaması gerektiğini söyledi.

23.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:44
Macaristan: AB-Türkiye sığınmacı mutabakatı ya güncellenmeli ya da yenisi imzalanmalı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı sığınmacı mutabakatını güncellemesi ya da yenisini imzalaması gerektiğini söyledi.
Bakan Szijjarto, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Szijjarto, Türkiye'nin sığınmacılara kapıları açmaması için AB'nin Türkiye ile anlaşması gerektiğini belirterek, "AB-Türkiye sığınmacı mutabakatı ya güncellenmeli ya da yenisi imzalanmalı." dedi.
AB'nin Türkiye'ye sığınmacı krizi ile mücadele etmesi için 6 milyar avro söz verdiğine değinen Szijjarto, "AB, daha önce Türkiye'ye mülteci krizi ile mücadele edebilmesi için 6 milyar avro söz verdi. Ankara'ya göre 2,7, Brüksel'e göre ise 4,2 milyar avro ulaştırıldı. Her iki rakama göre de 6 milyar avro ortada yok." diye konuştu.
Szijjarto, "Yunan-Türk sınırında 'barajın yıkılmasının' masrafı, 6 milyar avrodan daha pahalıya mal olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Türkiye, Güncel

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