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Macaristan Afganistan'daki asker sayısını artıracak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Afganistan'da görev yapan asker sayısını artıracağını açıkladı.

11.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:18Macaristan Afganistan'daki asker sayısını artıracak
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin 'da görev yapan asker sayısını artıracağını açıkladı.
Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyine katılan Bakan Szijjarto, Macar gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Szijjarto, ülkesinin göçle mücadele kapsamında sınırların güçlendirilmesini ve ihtiyaç duyulan yerlere yardım ulaştırılmasını desteklediğini söyledi.
Bakan Szijjarto, bu kapsamda Macaristan'ın 2024'e kadar Afganistan'daki ulusal, güvenlik ve savunma güçlerine her yıl 500 bin dolar yardımda bulunacağını ifade etti.
Szijjarto, "Macaristan Afganistan'a 70 asker daha yollayacak. Toplamda misyonda yer alan asker sayısı 170'e yükselmiş olacak." ifadesini kullandı.

Ruhsar Pekcan, Macaristan, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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