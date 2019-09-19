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- Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

- Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul ettiBUDAPEŞTE - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri Bakanlarını kabul etti.

19.09.2019 15:58
- Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
BUDAPEŞTE - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri Bakanlarını kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temasları sürüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri bakanlarını kabul etti. Bakanlar, Orban ile aile fotoğrafı çektirdikten sonra görüşmeye geçti.
- Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Viktor Orban, Güncel

Kaynak: İHA

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