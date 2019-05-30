Macaristan'da gezi teknesi battı: 7 ölü (2)

– Macaristan'da içinde 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığı, şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı; 14 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Macar basını, başkent Budapeşte'de Tuna nehrinde içinde 2'si tekne personeli 36 kişinin bulunduğu gezi teknesinin battığını; 7 kişinin cesedine ulaşıldığını; 14 kişinin ise aranmakta olduğunu duyurdu. Yerel medya teknede Güney Koreli tursitlerin olduğunu; birçok kişinin çevreden gelen teknelerle kurtarıldığını yazdı.

Kaynak: DHA