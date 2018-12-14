Macaristan'da 'Köle Yasası' Gösterileri Devam Ediyor

Macaristan
'ın başkenti Budapeşte'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler 3. gününde de devam etti. Fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören düzenlemeye karşı çıkan protestocular başkentin sokaklarını doldurdu.
Üstü üste üç dönem Macaristan'da iktidarı oluşturan Genç
Demokratlar Partisi(FİDESZ) tarafından parlamentoya sunulan, 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin yasalaşması dolayısıyla düzenlenen gösteriler üçüncü gününe girdi. Macaristan Parlamentosu önündeki Kossuth Meydanı'nda 3 gün önce başlatılan gösterilere bugün de devam edildi.
Sol görüşlü ve sağ görüşlü muhalefet partilerinin yanı sıra ülkedeki sendikaların da destek verdiği gösterilerde toplanan yüzlerce kişi hükümeti ve Başbakan Viktor Orban
'ı istifaya çağırdı. Ülkede demokrasi olmadığını savunan göstericiler, 'Demokrasi' şeklinde slogan attı.
Macaristan Cumhurbaşkanı
Janos Ader'in yeni yasayı onaylaması durumunda 2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkartılacak, ancak mesaiye kalmak istemeyen çalışanlar mecbur bırakılmayacak.
FİDESZ, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet ve sendikalar, hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor. - BUDAPEŞTE
Hükümet,Macaristan
14 Aralık 2018 Cuma 22:53