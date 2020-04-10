Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Macaristan'da korona virüs vakalarında en yüksek artış

Macaristan'da 210 kişide yeni tip korona virüs vakasının tespit edildiği ve bu sayının bir gün içerisinde görülen en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.

10.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:07
Macaristan'da korona virüs vakalarında en yüksek artış
Macaristan 'da 210 kişide yeni tip korona virüs vakasının tespit edildiği ve bu sayının bir gün içerisinde görülen en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.

Macaristan'da korona virüs vakalarında hızla artış yaşanırken açıklanan son rakamlara göre son 24 saatte 210 kişide virüs tespit edildiği belirtildi. Bir günde en yüksek korona virüs vaka artışının görüldüğü Macaristan'da vaka sayısı 210 artarak bin 190'a yükseldi. Başkent Budapeşte'de yaşlı bakım evinde kalan 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının ise 77'ye ulaştığı aktarıldı. Yaşlı bakım evinde bulunan 151 kişide de korona virüs tespit edildiği bildirildi.

Vakaların çoğunluğu Budapeşte'de

Açıklanan son rakamlarda en yüksek vaka oranının başkent Budapeşte'de tespit edildiği duyuruldu. Hükümet vatandaşlara hareketlerini kısıtlama çağrısı yaptı. Korona virüse tecrit uygulamalarının uzatıldığı belirtildi.

Öte yandan Macaristan'da korona virüs ile mücadele kapsamında kabul edilen acil durum yasası tepki çekmişti. 30 Mart'ta Parlamentoda kabul edilen yasa tasarısına göre hükümete ve Başbakan Victor Orban'a sınırsız süre ile geniş yetkiler verildi. Yasa tasarısına karşı çıkan sivil toplum örgütleri ise ülkede söz konusu acil durum yasası çıkmadan önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek yasaya karşı tavır alınmasını talep etti. Leyen ise cevap olarak tüm ülkelerde acil durum önlemlerinin uygulanmasını yakından izleyeceklerini ifade etmiş. AB'nin, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına değer verdiğini belirtmişti.

Yasaya göre, hükümet acil durum süresince kanun hükmünde kararname çıkarabilecek, bazı kanunların uygulanmasın askıya alabilecek ve korona virüsü ile ilgili asılsız haber yapanlara 1 ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecek. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Etiketler: Macaristan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››Macaristan'da korona virüs vakalarında en yüksek artış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:18: Vali Ümit'e polislerden ziyaret - Haber 13:18: TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor - Haber 13:18: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Haber 13:17: Bursalı firma yerli tıbbî ekipmanların üretimine başladı - Haber 13:17: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Emniyet Güçlerini Unutmadı - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler