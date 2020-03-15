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Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Macaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:10
Macaristan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Macaristan 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de koronavirüs teşhisi konularak Del-Pesti Merkez Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Söz konusu can kaybının ardından, Macaristan'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.Macaristan'da 32 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Macaristan, Dünya

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