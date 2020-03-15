Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılırken, Macaristan'da virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti.
15.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:04
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa 'da hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Macaristan 'da ilk ölüm gerçekleşti.
OHAL İLAN EDİLDİ
Öte yandan Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde ''acil durum'' ilan etmişti. Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirmişti.
OKULLAR DA TATİL EDİLDİ
Ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçtiğimiz günlerde Facebook hesabından, öğrencilerin pazartesi gününden itibaren okula gitmeyeceğini ama okul müdürleri ve öğretmenlerin mesaiye devam edeceğini açıklamıştı.
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Macaristan, Avrupa, Dünya, Güncel
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