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Macaristan'da Kovid-19 nedeniyle stratejik öneme sahip şirketleri ordu koruyor

Macaristan Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkede stratejik öneme sahip 71 şirketin güvenliğini ve işleyişini güvence altına almak için ordunun görev aldığını bildirdi.

19.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:32
Macaristan'da Kovid-19 nedeniyle stratejik öneme sahip şirketleri ordu koruyor
Macaristan Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkede stratejik öneme sahip 71 şirketin güvenliğini ve işleyişini güvence altına almak için ordunun görev aldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ordunun, Budapeşte Borsası, Posta Servisi, petrol şirketi MOL grubu, Merkez Bankası başta olmak üzere enerji, sağlık, ilaç, kimya, nakliyat gibi ülkenin işleyişinde stratejik önemi sahip 71 şirkette görev yapmaya başladığı belirtildi.
Bugüne kadar 73 vakanın tespit edildiği Macaristan'da ülke genelinde acil durum ilan edilmiş ve sadece vatandaşlar ve oturum izni olan Avrupa Birliği vatandaşlarının ülkeye alınacağı açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Macaristan, Posta, Ekonomi

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