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Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 53 bin 500 hindinin itlaf edildiğini bildirdi.

13.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:42Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi
Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 53 bin 500 hindinin itlaf edildiğini bildirdi.
Ofisin açıklamasında, yapılan incelemelerde Macaristan- sınırında bulunan Acs kentindeki çiftliklerde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.
Kuş gribi virüsünün yayılmasının engellenmesi amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda, ülkedeki tüm kümes hayvanlarının kapalı alanlarda barındırılmasının zorunlu kılındığı, virüsün tespit edildiği Acs kentindeki 53 bin 500 hindinin itlaf edildiği ve hayvan nakliyatının da kısıtlandığı kaydedildi.

Macaristan, Slovakya, Güncel

Kaynak: AA

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