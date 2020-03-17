Macaristan'da ligler askıya alındı
Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligleri askıya aldı.
17.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:26
Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligleri askıya aldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği ve buna bağlı olarak tüm futbol liglerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, sporculara antrenman gibi grup halinde yapılan spor organizasyonunda yer almamaları ve bu süreci evde geçirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Ülkede şu ana kadar 50 kişiye koronavirüs tanısı konurken, bir kişi hayatını kaybetti.
Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği ve buna bağlı olarak tüm futbol liglerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, sporculara antrenman gibi grup halinde yapılan spor organizasyonunda yer almamaları ve bu süreci evde geçirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Ülkede şu ana kadar 50 kişiye koronavirüs tanısı konurken, bir kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Futbol Federasyonu, Macaristan, Futbol, Spor
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