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Macaristan'da öğretmenlerden protesto gösterisi

Macaristan'da maaşlarının arttırılmasını ve iş yüklerinin azaltılmasını talep eden binlerce öğretmen eylem yaptı.

01.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:22Macaristan'da öğretmenlerden protesto gösterisi
'da maaşlarının arttırılmasını ve iş yüklerinin azaltılmasını talep eden binlerce öğretmen eylem yaptı.
Öğretmenler Sendikasınca (PSZ) başkent Budapeşte'de Ulusal Meclis Binası önünde düzenlenen eyleme binlerce öğretmen katıldı.
Öğretmenler, maaşlarına zam yapılmasını, ders saatlerinin ve iş yüklerinin azaltılmasını, yeni göreve başlayan öğretmenlere destek verilmesini ve 7 yaşında okula başlamayı zorunlu kılan düzenlemenin geri çekilmesini talep etti.
PSZ Başkanı Zsuzsa Szabo, eylemde yaptığı konuşmada, ilgili kurumlarla aylardan beri devam eden görüşmelerden herhangi bir sonuç elde edemediklerini söyledi.
Öğretmenlerin maaşlarının çok düşük olduğunu, bu yüzden birçok eğitimcinin mesleğini bıraktığını aktaran Szabo, hükümetin öğretmenlerin taleplerini yerine getirmemesi durumunda ocak ayında greve gideceklerini söyledi.
Szabo, "Bugün bir öğretmen çok düşük maaş karşılığında 40 saat yerine genel olarak 56 saat çalışıyor. Hükümet kendi görevini yerine getirip sendikalarla görüşmeli." dedi.
Sendika yetkilileri, öğretmenlerin taleplerinin yer aldığı belgeyi Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

Macaristan, Güncel

Kaynak: AA

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