Macaristan'da Orban'ın yetkilerini artıran acil durum yasası parlamentoda kabul edildi
Macaristan'da, koronavirüse karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
30.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:44
Macaristan 'da, koronavirüse karşı tedbir amacıyla hazırlanan acil durum yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 53 "hayır" oyuna karşı 137 "evet" oyuyla kabul edildi.
199 sandalyeli Ulusal Meclise sunulan yasa tasarısı, 53 "hayır" oyuna karşı 137 "evet" oyuyla kabul edildi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Macaristan, Dünya