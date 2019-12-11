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Macaristan'da "Türk Dünyası Ezgileri" konseri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Türk Dünyası Ezgileri" konseri düzenlendi.

11.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:18Macaristan'da
'ın başkenti Budapeşte'de "Türk Dünyası Ezgileri" konseri düzenlendi.
Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla, başkent Budapeşte'deki Duna Palota binasında düzenlenen etkinlikte, Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası eşliğinde Kazak, Azerbaycanlı, Kırgız ve Türk müzisyenlerden oluşan orkestra konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçilikleri ile Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen programa Macar sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Azerbaycan ve Kazakistan'ın Budapeşte büyükelçileri de katıldı.

Macaristan, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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