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Macaristan'da "Türk Sanatında Gül" sergisi

Macaristan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gül Baba Miras Koruma Vakfınca, "Türk Sanatında Gül" sergi açıldı.

25.10.2019 23:04Macaristan'da
Macaristan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gül Baba Miras Koruma Vakfınca, "Türk Sanatında Gül" sergi açıldı.
Başkent Budapeşte'deki YEE binasında açılan "Türk Sanatında Gül" sergisi, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, İrem Ceran, Rabia Sözer, Songül Ergün ve Elif Yurdakul'un eserlerinden oluştu.
YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, serginin ana temasının gül olduğunu ve katılımcıların, ebru, tezhip, kat'ı ve çini sanatını yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Macaristan, Gül Baba, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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