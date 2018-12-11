Macaristan'dan Arnavutluk ve Makedonya'ya AB Üyeliği Desteği

Macaristan
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto, Avrupa Birliği
'nin (AB
), Makedonya
ve Arnavutluk
ile gelecek yaz üyelik müzakerelerine başlamasını istediklerini söyledi.
Bakan Szijjarto, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Batı Balkan ülkelerinin Avro-Atlantik entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Batı Balkan ülkelerinin Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin hızlandırılmasının söz konusu ülkelerin güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunacağını belirten Szijjarto, "Bu yüzden Makedonya'nın NATO üyeliğine çok yaklaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca AB'nin Makedonya ve Arnavutluk ile gelecek yaz üyelik müzakerelerine başlamasını istiyoruz." diye konuştu.
Szijjarto, AB katılım müzakerelerini sürdüren ve bu konuda yeni fasıllar açan Sırbistan
ve Karadağ
'ı tebrik ederek, Bosna Hersek
'in de NATO üyeliği konusunda attığı adımlardan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Batı Balkan ülkelerinde güvenliğin sağlanması için ülkesinin her konuda destek verdiğine dikkat çeken Szijjarto, Macaristan'ın AB Barış Gücü kapsamında Bosna Hersek'te 160, Kosova
'da ise NATO kapsamında 392 asker bulundurduğunu söyledi.
Macaristan,Arnavutluk,Avrupa Birliği,Makedonya
11 Aralık 2018 Salı 20:27