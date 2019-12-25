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Macaristan'dan TürkAkım projesine destek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

25.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:34 Macaristan'dan TürkAkım projesine destek
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'dan ve 'ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.
Bakan Szijjarto, Macar Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin, 403 kilometrelik Sırbistan bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.
TürkAkım projesinin, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendireceğini vurgulayan Szijjarto, projenin, Macaristan ile ilgili bölümünün planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.
Szijjarto, 2021 yılından itibaren boru hattından Macaristan'a yıllık 9,8 milyar metreküp doğal gaz ulaşabileceğini aktararak, "Batı'dan yapılan eleştiriler tamamen asılsız. Çünkü yeni boru hattı üzerinde yer alan 4 Avrupa ülkesinden 3'ü NATO üyesi." ifadesini kullandı.
TürkAkım projesi
TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile Rusya'nın doğal gazı, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya taşınacak.
TürkAkım, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye'nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek.
Açılış töreninin İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor.

Macaristan, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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