Macaristan'dan, Türkiye ve Özbekistan'a teşekkür
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine yardım eden Türkiye ve Özbekistan'a teşekkür etti.
27.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:28
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine yardım eden Türkiye ve Özbekistan 'a teşekkür etti.
Facebook hesabından açıklama yapan Bakan Szijjarto, Macaristan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında geçen günlerde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Keneşi-Türk Konseyi) yardım istediğini aktardı.
Bu kapsamda, Türkiye'nin maske yapımında kullanılacak 8 ton tekstilin Macaristan'a ihracatına izin verdiğini, Özbekistan'ın ise 150 bin maske yolladığını belirten Szijjarto, "Türk ve Özbek hükümetlerinin yardımı çok önemli ve müteşekkiriz. Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor." ifadesini kullandı.
Facebook hesabından açıklama yapan Bakan Szijjarto, Macaristan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında geçen günlerde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Keneşi-Türk Konseyi) yardım istediğini aktardı.
Bu kapsamda, Türkiye'nin maske yapımında kullanılacak 8 ton tekstilin Macaristan'a ihracatına izin verdiğini, Özbekistan'ın ise 150 bin maske yolladığını belirten Szijjarto, "Türk ve Özbek hükümetlerinin yardımı çok önemli ve müteşekkiriz. Gerçek dost kötü zamanda belli oluyor." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Özbekistan, Macaristan, Türkiye, Güncel