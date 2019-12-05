Macaristan'dan Ukrayna-NATO iş birliğine ilişkin açıklama

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığın hakları iade edildiği takdirde, Ukrayna-NATO ilişkilerinde uyguladıkları ambargoyu kaldıracaklarını söyledi.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Londra'da bulunan Szijjarto, ülkesinin, Ukrayna-NATO ilişkilerinde uyguladığı ambargoya ilişkin Macar kamu televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Ukrayna'nın istikrarlı, demokratik ve güvenli bir ülke olmasının Macaristan'ın çıkarına olduğunu çünkü ülkede yaşayan Macarların da daha iyi yaşam sürebileceğini söyledi.

Ukrayna'daki dil ve eğitim kanunun kabulü ile ülkede yaşayan Macarların haklarının ihlal edildiğini savunan Szijjarto, "Ukrayna'da yaşayan Macarlara, Ukrayna'daki dil kanunu öncesi sahip oldukları haklar geri verilirse Macaristan, NATO ve Ukrayna arasındaki ilişkilere uyguladığı vetoyu kaldırır." diye konuştu.

Macaristan-Ukrayna arasındaki kriz

Macaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Dil yasasında yapılan değişiklikle devlet yöneticileri, milletvekilleri, Merkez Bankası çalışanları, hakim ve savcıların yanı sıra sözleşmeli askerler, eğitimciler ve sağlık kurumları çalışanları görevleri süresince Ukraynaca kullanacak.