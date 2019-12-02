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Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız

Brüksel'de Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10Macaristan Dışişleri Bakanı: Türkiye'de 4 milyon mülteci var; Ankara ile iyi geçinmek zorundayız
Brüksel'de 'ye yönelik sert yaptırımlar tartışılırken pazartesi günü Avrupa Dışişleri Konseyi'ne katılan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalı Macaristan ziyaretini euronews'e değerlendirdi. Türkiye'nin 4 milyon mülteciyi topraklarında bulundurduğunu hatırlatan Szijjarto, kıtanın güvenliği için Avrupa Birliği ve Macaristan'ın Ankara ile iyi geçinmek zorunda olduğunu ifade etti.

"AB, güvenliği için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmak zorunda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaritan ziyareti sırasında ikili ve bölgesel ilişkilere değindiklerini belirten Szijjart, "Avrupa Birliği, güvenliği için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmak zorunda. Bazı Avrupalılar bu yönde yorumlarda bulunmuyor. Bazı ülkeler Türkiye topraklarında 3-4 milyon mültecinin olduğunu da anlamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mültecilere kapıları açarsa bu durum Avrupa kıtasında ciddi güvenlik sorunu teşkil eder. Bunu önlememiz gerekiyor." dedi.
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Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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