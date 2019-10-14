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Macaristan'ın batarya fabrikası desteklemesine inceleme

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'da Samsung'un batarya fabrikasına 108 milyon avro kamu desteği sağlanması planı hakkında inceleme başlattı.

14.10.2019 16:04Macaristan'ın batarya fabrikası desteklemesine inceleme
Avrupa Birliği (AB), Macaristan'da Samsung'un batarya fabrikasına 108 milyon avro kamu desteği sağlanması planı hakkında inceleme başlattı.
AB Komisyonu, Samsung firmasının Macaristan'da genişletmeyi planladığı batarya fabrikasına hükümetin kamu desteklemesi vermesinin AB kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere inceleme başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, Macaristan'ın söz konusu yatırıma vereceği 108 milyon avronun teşvik edici etkisi olup olmadığının ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayıp sağlamadığının değerlendirileceği kaydedildi.
Samsung, Macaristan'daki batarya fabrikasını 1,2 milyar avro yatırımla araç bataryası üretimi alanında genişletmeyi planlıyor.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.
AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Avrupa Birliği, Macaristan, Ekonomi

Kaynak: AA

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