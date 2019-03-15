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Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 15 Mart Macaristan'ın Milli Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.Amreyev, mesajında, "Türk Konseyi ve şahsım adıma, Macaristan Milli Günü vesilesiyle Macaristan'ın ve halkının başarı, mutluluk ve refahının devamı için en iyi dileklerimizi iletmek isterim." ifadesine yer verdi.Geçen yıl, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi sırasında Macaristan'ın Türk Konseyine Gözlemci Ülke olarak katılmasıyla, Türk Konseyi ve Macaristan arasında resmi iş birliğine dayalı ilişkilerin kurulmasında önemli bir adımın atıldığını belirten Amreyev, şunları kaydetti:"O zamandan beri, ilişkilerimiz karşılıklı anlayış ve daha güçlü, çok taraflı ilişkiler ile anlamlı bir hedefe doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu iş birliğinin bölgedeki refahın sürdürülmesinde ve halklarımız için daha güvenli bir ortamın oluşturulmasında etkin bir katkı sağlayacağına dair inancım tamdır. Bu vesileyle Macaristan halkını bir kez daha tebrik ediyorum."