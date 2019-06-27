27.06.2019 11:08
Haberler » Güncel » Haber

Macaristan'ın Pecs Belediyesi yetkilileri Kütahya'da

Macaristan

Kütahya Belediyesi ile Macaristan'ın Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen 'İş birliğinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında Kütahya'nın kardeş şehri Pecs Belediyesi heyeti, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi ile Macaristan 'ın Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen 'İş birliğinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında Kütahya'nın kardeş şehri Pecs Belediyesi heyeti, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette; Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden , Pecs Belediyesi Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Bognar Laszlo, Başkan Yardımcısı Rabine Kovacs Eszter Virag, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği (KÜSAD) Başkanı Bayram Yıldız ile UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü sanatçı Mehmet Gürsoy yer aldı.

Macar heyetini Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Ömer Toraman, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Kabullerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür eden Pecs Belediyesi Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Bognar Laszlo, Kütahya Valiliği ile kurulan ilişkiyi çok önemli gördüklerini söyledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Macaristan , Kütahya , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:03 Milletvekili Tutdere Narince'nin su sorununu meclise taşıdı
13:03 "Çameryalıların Yunan rejiminden çektiği acıyı, dünyanın hiçbir toplumu çekmedi"
13:03 "Özel yetenekli öğrenciler" Selimiye'nin kubbesinin sırrını inceledi
13:01 THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" ismi verilmesi
13:01 Tunceli'de bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi
13:01 Bağlar Belediyesinden kanser hastasına yardım eli
13:00 Erdoğan, Japonya'da 'Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni açacak