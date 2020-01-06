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Macaristan, Irak'taki askerlerini geri çekmeyecek

Macaristan Savunma Bakanlığı (HM), Irak'ta görev yapan Macar askerlerin geri çekilmeyeceğini bildirdi.

06.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:58 Macaristan, Irak'taki askerlerini geri çekmeyecek
Savunma Bakanlığı (HM), 'ta görev yapan Macar askerlerin geri çekilmeyeceğini bildirdi.
HM, NATO'nun, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya almasıyla ilgili açıklama yaptı.
NATO'nun eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya alması kararının Irak'ta görev yapan Macar birliğini etkilemediği belirtilen açıklamada, Macar askerlerinin kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye devam edecekleri vurgulandı.
Açıklamada, Macaristan'ın, NATO ve koalisyon gücü kapsamında Irak'ın güvenliğinin sağlanmasına destek verdiği, Macar yetkililerinin Irak'taki durumu sürekli takip ettiği ve her şeyden önce Macar askerlerin güvenliğinin göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.
Irak'ta halihazırda 200 Macar askeri görev yapıyor.
NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, 4 Ocak'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'taki personelimizin güvenliği büyük önem taşıyor. Gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Irak eğitimi misyonu devam ediyor ancak eğitim faaliyetleri geçici olarak askıya alındı." ifadesini kullanmıştı.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Macaristan, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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