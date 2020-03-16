Macaristan, Kovid-19 nedeniyle sadece vatandaşlarının ülkeye girişine izin verecek
Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece Macaristan vatandaşlarının ülkeye girişine izin verecek.
16.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:02
Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece Macaristan vatandaşlarının ülkeye girişine izin verecek.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19 tehdidine karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.
Orban, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla sadece Macaristan vatandaşlarının ülkeye girişine izin verileceğini söyledi.
Bu gece yarısından itibaren eğlence mekanlarının ve kültür merkezlerinin tamamen kapatılacağını belirten Orban, lokanta ve dükkanların ise saat 15.00'e kadar açık olabileceğini kaydetti.
Orban, eczane, süpermarket ve temizlik ürünü satan yerlere herhangi bir kısıtlama getirilmediğini ifade etti.
Bugüne kadar 39 vakanın tespit edildiği Macaristan'da daha önce tedbirler kapsamında ülke genelinde "acil durum" ilan edilmiş, tüm okullar ve üniversiteler tatil edilmiş, İtalya, Çin, Güney Kore, İran ve İsrail'den ülkeye girişler yasaklanmıştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Kovid-19 tehdidine karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.
Orban, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla sadece Macaristan vatandaşlarının ülkeye girişine izin verileceğini söyledi.
Bu gece yarısından itibaren eğlence mekanlarının ve kültür merkezlerinin tamamen kapatılacağını belirten Orban, lokanta ve dükkanların ise saat 15.00'e kadar açık olabileceğini kaydetti.
Orban, eczane, süpermarket ve temizlik ürünü satan yerlere herhangi bir kısıtlama getirilmediğini ifade etti.
Bugüne kadar 39 vakanın tespit edildiği Macaristan'da daha önce tedbirler kapsamında ülke genelinde "acil durum" ilan edilmiş, tüm okullar ve üniversiteler tatil edilmiş, İtalya, Çin, Güney Kore, İran ve İsrail'den ülkeye girişler yasaklanmıştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Viktor Orban, Macaristan, Güncel
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