Macaristan Milli Kahramanı Kossuth, Kütahya'da Anıldı

Kaynak: AA

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth, 1850-1851'de Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı evde düzenlenen törenle anıldı.Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 171. yılı dolayısıyla, Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de "Macar Evi" adıyla müzeye dönüştürülen binanın bahçesinde tören düzenlendi.Törende, ilk olarak Türk ve Macar milli marşları okundu, Kossuth Anıtı'na çelenk bırakıldı.Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, ulusların özgürlük mücadelelerinin kolay olmadığını söyledi.Macarların, Kossuth önderliğindeki Özgürlük Savaşı'nda gösterdikleri azim ve kararlılığın, tarihteki haklı yerini aldığını belirten Toraman, şöyle konuştu:"Kossuth ve dava arkadaşlarının ülkelerinden ayrılmak ve kendilerine kucak açan, aynı kökün iki kolu olan Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kalması sonucu, her zaman zorda kalanlara yardım etmekten Türk milleti olarak daima gurur duyuyoruz. Bugün Kossuth sayesinde Kütahya ile Macaristan'ın Pecs şehri kardeş şehir olmuştur. İlişkilerimizin ekonomik, siyasi ve kültürel düzeyde gelişmesi adına önemli adımlar atılmıştır. Bu ilişkilerin özellikle ekonomik olarak daha da artmasını temenni ediyorum."Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de iki ülke arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu dile getirdi.Kütahyalıları "fahri Macar" olarak gördüklerini anlatan Matis, "Çünkü Kossuth ve maiyeti için neler yaptığınızın farkındayız. 2010'dan beri birçok kez Kütahya'ya gelme fırsatı buldum. Çok rahat söyleyebilirim ki Kütahya ikinci memleketim gibi." ifadelerini kullandı.Törende, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı öğrencilerinin Macarca koro dinletisinin ardından, Kossuth ve ailesine ait eşyaların sergilendiği müze gezildi.Programa, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral da katıldı.Lajos KossuthMacaristan'ın 1848-1849'da Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya Ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ilk Cumhurbaşkanı oldu.Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya Ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne geldiği Kütahya'da 1850-1851'de kaldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'daki iki katlı ve 7 odalı evini restore ederek, 1982'de müzeye dönüştürdü.