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Macaristan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı

Macaristan, son dönemde artan düzensiz göçmen baskısından dolayı sınırda görev yapan asker sayısını iki katına çıkarak.

06.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:00 Macaristan sınırdaki asker sayısını artırma kararı aldı
, son dönemde artan düzensiz göçmen baskısından dolayı sınırda görev yapan asker sayısını iki katına çıkarak.
Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Szilard Nemeth, düzenlediği basın toplantısında, Macaristan sınırında düzensiz göçmen sayısının ciddi şekilde arttığını ve raporlara göre artışın devam etmesinin beklendiğini söyledi.
Nemeth, İçişleri Bakanlığının talebi üzerine son dönemde artan düzensiz göçmen baskısından dolayı sınırda görev yapan asker sayısının iki katına çıkarılacağını ifade etti.
Askerlerin 2015 yılından itibaren polislerle beraber görev yaptığını hatırlatan Nemeth, sınırda bugüne kadar 20 binden fazla askerin görev yaptığını da kaydetti.
Ayrıca Macaristan Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 23-29 Aralık tarihlerinde 884, 30 Aralık-5 Ocak tarihlerinde ise 757 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.
Düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler
Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.
Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken Macaristan, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Macaristan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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