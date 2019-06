Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk araçlarının geçişinin engellerle kısıtlanmasının Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin AB ülkelerine ihracatını daha pahalı hale getirdiğini, bu maliyetlerin doğal olarak üreticiye ve tüketicilere yansıdığını ifade ederek, "Kotaların kaldırılması, yalnızca Türk üreticisinin ürünlerini AB pazarına ulaştırılmasını kolaylaştırmayacak, aynı zamanda Avrupalı tüketicilerin de daha fazla ve çeşitli ürüne daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Varank, Türk ve Macar iş adamlarıyla bir araya geldiği Budapeşte'deki Macaristan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın, Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik anlamda en önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda bulunacağına inandığını ifade eden Varank, "Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişme açısından ön saflarda yer alan, lojistik açısından Avrupa'nın kalbinde bulunan Macaristan, ülkemiz için önemli bir ticaret ortağıdır." dedi.

Türkiye'nin Macaristan'a olan ihracatının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak 1,1 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Varank, Macaristan'dan yapılan ithalatın ise yüzde 7,8 düşüşle 1,39 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması" hedefine çok kısa sürede ulaşılabileceğini aktararak, "İki ülkenin sahip olduğu ekonomik potansiyele bakınca, önümüzdeki dönemde ikili ticaretimizde arzu edilen seviyeleri rahatlıkla yakalayabileceğimize inanıyorum." dedi.

Macar iş adamlarına Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunan Varank, Türkiye'nin Macaristan'daki doğrudan yatırım miktarının 59 milyon dolara ulaştığını, Macaristan'ın ise Türkiye'deki yatırımlarının 29 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

"Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla tüm girişimlerimizi sürdürüyoruz"

Mustafa Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla tüm girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bizler taşımacılıkta uygulanan kotaların verdiği diğer kısıtlamaların artık tarife dışı engel niteliğine büründüğünü görüyoruz. Böyle olmamasını istiyoruz. Türk araçlarının geçişinin engellerle kısıtlanması, Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin AB ülkelerine ihracatını daha pahalı hale getirmekte. Bu maliyetler doğal olarak üreticiye ve tüketicilere yansımaktadır. Kotaların kaldırılması, yalnızca Türk üreticisinin ürünlerini AB pazarına ulaştırılmasını kolaylaştırmayacak, aynı zamanda Avrupalı tüketicilerin de daha fazla ve çeşitli ürüne daha kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu konuyu tekrar gündeme getirmeyi planlıyoruz."

"Macaristan, her türlü baskıya rağmen daima Türkiye'nin yanında yer almıştır"

Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da ortak tarihi geçmişi bulunan iki ülke arasında 1997'de imzalanan serbest ticaret anlaşması ve 2004'te tesis edilen Gümrük Birliği'nin ticarete olumlu katkılar sağladığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 2013'te stratejik iş birliği düzeyine çıkarıldığını hatırlatan Polat, şöyle devam etti:

"Macaristan, AB üyeliği sürecinde her türlü baskıya ve dirence rağmen daima Türkiye'nin yanında yer almıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Macar hükümeti, açıklamaları ve ülkemizi ilk ziyaret eden AB üyesi ülke olarak desteğini açıkça göstermiştir. Bu vesile ile demokrasimize desteklerinden ötürü huzurlarınızda kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Yaklaşık 200 milyar avroluk dış ticaret hacmine sahip Macaristan'ın, son yıllarda her yıl ortalama 8 milyar avro dış ticaret fazlası verdiğine işaret eden Polat, Macaristan'ın dış ticaretinin büyük kısmını, ülkede üretim yapan çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Polat, "Tarihi ve kültürel bağlardan kaynaklı dostane ilişkilerimiz olan Macaristan, Türk iş insanları için Avrupa'nın merkezindeki stratejik konumu, gelişmiş altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yatırımcılar için sağladığı cazip teşvik sistemi ile Türklerin 510 milyon nüfuslu AB pazarına açılan kapısı olarak nitelendirilmektedir." dedi.

Toplantıya, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Karakuş'un yanı sıra çok sayıda Türk ve Macar iş adamı katıldı.

