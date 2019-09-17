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Macaristan, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gözlemci olacak

Macaristan, Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gözlemci statüsü alacak.

17.09.2019 17:22Macaristan, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gözlemci olacak
Macaristan, Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gözlemci statüsü alacak.
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Bakü Büyükelçiliği, gözlemci statüsü almak isteğiyle vakfa resmi yazı gönderdi.
Macaristan, 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan'ın Cholpon-Ata kentinde düzenlenen Türk Konseyi Zirve Toplantısı'nda konseyde gözlemci statüsü elde etmişti.
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Türk Konseyi'nin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.

Genel Sekreterliği Bakü'de yerleşen vakfın faaliyetiyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Macaristan, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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