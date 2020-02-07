Maccabi FOX: 77-78

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser ( Almanya ), Matej Boltauzer ( Slovenya ), Emilio Perez ( İspanya )

Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, de Colo 2, Kalinic 18, Williams 22, Vesely 12, Nunnaly 2, Westermann 3, Thomas, Datome

MACCABI FOX: Jackson 12, Bryant 7, Caloiara 8, Acy 11, Hunter 13, Wilbekin, Reynolds 2, Jake Cohen 2, Avdija 13, Dorsey 8, Stoudemire 2

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 40-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-64

5 FAUL: 39.16 Vesely (Fenerbahçe Beko) - 39.56 Avdija (Maccabi FOX)

THY EuroLeague'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, kendi sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte 13'üncü yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 16'ncı kez parkeden galibiyetle ayrıldı.