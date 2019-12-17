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Maccabi FOX, Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı

İsrail'in Maccabi FOX Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyuncu Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı.

17.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 00:00Maccabi FOX, Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı
İsrail'in Maccabi FOX Takımı, ABD'li skorer oyuncu Aaron Jackson'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki skorer basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce 2012-2017 yıllarında Rusya'nın CSKA Moskova takımında oynayan Jackson, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Jackson, Avrupa'dan ayrıldıktan sonra Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets ile Çin'in Beijing Ducks ve Zhejiang Lions takımlarında forma giymişti.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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