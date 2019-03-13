Maccabi Fox-Anadolu Efes Maçına Doğru

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX takımıyla deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada akıllı oynamaları gerektiğini belirtti.Başkent Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak müsabakayla ilgili açıklamada bulunan Ataman, "Maccabi FOX kendi sahasında çok öz güvenli ve tempolu basketbol oynayan bir takım. Scottie Wilbekin ve Michael Roll gibi çok yönlü skorer oyuncuları ve pota altında çok atletik uzunları var. Bizim bu maçı kazanmamız için oyun kontrolünü elimizde tutmamız ve karşılaşabileceğimiz değişik savunmalara karşı akıllı oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Lacivert-beyazlı ekibin Hırvat forveti Krunoslav Simon ise "Zorlu bir mücadele olacak. Maccabi FOX da play-off'a yükselmek için mücadele ediyor. Play-off yolunda avantaj elde etmek için tabii ki bizi yenmek isteyecekler. Bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu karşılaşmadan galip ayrılarak sıralamadaki yerimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.