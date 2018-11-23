Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe
, deplasmanda İsrail
temsilcisi Maccabi FOX'u 74-70 mağlup etti.
İsrail'in başkenti Tel Aviv
'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 mağlup durumda kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına da 41-36 geride gitti.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü yakalayan Fenerbahçe, üçüncü periyodu 55-53 önde bitirdi. Marko Guduric'in son çeyrekte bulduğu 13 sayıyla rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, mücadeleden 74-70 galip ayrıldı.
Guduric'in yanı sıra 18 sayı kaydeden Kostas Sloukas
, Fenerbahçe'nin galibiyetine katkı sağladı. Maccabi FOX'ta Scottie Wilbekin ve Angelo Caloiaro 15'er sayı üretti.
Bu sonuçla Fenerbahçe, 8 galibiyetini aldı. İsrail ekibi ise 8. mağlubiyetini yaşadı.Maccabi FOX - Fenerbahçe: 70-74
Salon: Menora Mivtachim Arena (İsrail)
Hakemler: Juan Carlos
Garcia (İspanya
), Ioannis Foufis (Yunanistan
), Anne
Panther (Almanya
)
Maccabi FOX: DeAndre Kane 9, Johnny O'Bryant 5, Angelo Caloiaro 15, Tarik Black 8, Yovel Zoosman 2, Scottie Wilbekin 15, Kendrick Ray 8, Alex Tyus 6, Deni Avdija 2, Nimrod Levi, Jake Cohen, John DiBartolomeo
Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos
Fenerbahçe: Kostas Sloukas 18, Nicolo Melli 2, Melih Mahmutoğlu
4, Marko Guduric 13, Ahmet Düverioğlu
, Jan Vesely
11, Joffrey Lauvergne
8, Bobby Dixon
8, Luigi Datome 8, Nikola Kalinic
2, Erick Green, Egehan Arna
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 16-13
2. Periyot: 41-36
3. Periyot: 53-55
4. Periyot: 70-74
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