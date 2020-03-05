Macellan: Büyük Kâşif Filmi

Macellan: Büyük Kaşif, 1519’da Seville’de başlayan ve 3 yıl sonra aynı yerde sonra eren macera dolu bir yolculuktan uyarlanıyor. 1519 yılında Kastilya Krallığı tarafından finanse edilen sefer ile Seville’den ayrılan 240 kişilik mürettebat ve 5 gemiden, yalnızı bir tanesi ölümün eşiğinde 18 deniz ile dönmeyi başarır. Bu seferin kahramanları keşif komutanı Portekizli Fernando de Magallanes ve Juan Sebastián Elcano olur. Bu tarihi olaydan esinlenilen film
de, bir denizci grubunun maceralarına odaklanılıyor. Bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkan ekip, yolculuk boyuncu türlü zorluklarla karşı karşıya kalır. Yönetmen :
Ángel AlonsoSenaryo:
José Antonio Vitoria, Garbiñe LosanaFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundoYapımcı Firma:
Dibulitoon StudioYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İspanyaOrijinal Dili:
İspanyolca, BaskçaFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
01.01.2070 Macellan: Büyük Kâşif Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.