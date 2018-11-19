Macera Olsun" Diye Çaldığı Arabayla Yakalandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:32



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:32

Bartın'da anahtarı üzerinde bırakılan aracı çalan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, H.Y. aracını Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi'nde kaldırım kenarına park ederek, alışveriş yapmak için markete girdi.Marketteki işinin kısa süreceğini düşünerek anahtarını otomobilinde bırakan H.Y, bir süre sonra geri döndüğünde aracını park ettiği yerde göremedi.Aracının çekildiğini düşünen ancak yaptığı araştırma sonucu bunun gerçekleşmediğini anlayan H.Y, durumu polise bildirdi.Ekipler, inceleme sonucu aracı M.K. adlı kişinin çaldığını tespit etti.Şüpheli, kovalamaca sonucu çaldığı araçla yakalandı.Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde otomobili "macera olsun" diye çaldığını söylediği öğrenildi.